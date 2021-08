Jojo: Stone Ocean, Jolyne è straordinaria nel cosplay di Momo

Sono altissime le aspettative per Le Bizzarre AVventure di Jojo: Stone Ocean, l'adattamento anime della sesta parte del gioiellino di Hirohiko Araki che i fan hanno atteso per oltre due anni. Nella giornata di ieri lo studio di animazione incaricato del progetto ha rivelato tantissimi aggiornamenti, su tutti il nuovo trailer.

Il primo video promozionale di Jojo Part 6, infatti, mostra la bontà tecnica messa in campo da David Production che prosegue caparbiamente nel suo lavoro di adattamento del celebre manga di Araki sensei. Come se ciò non bastasse, il trailer ha rivelato che Netflix ha acquisito i diritti per la trasmissione dell'anime che arriverà nel catalogo in via globale nel mese di dicembre 2021.

Il colosso americano ha anche rilasciato una prima sinossi di Jojo: Stone Ocean che qui segue: “Florida, USA, 2011. Jolyne Kujo viene considerata colpevole e condannata a 15 anni di carcere dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale con il suo ragazzo. Finisce nella prigione in Green Dolphin Street, conosciuta anche come The Aquarium. Sconvolta, Jolyne prende il ciondolo regalatole dal padre, e mentre lo stringe tra le mani uno strano potere sembra risvegliarsi dentro di lei. Ci sono destini peggiori della morte, e le persone in questa prigione li stanno affrontando. Si susseguono eventi inspiegabili. Quando suo padre Jotaro va a trovarla le rivela un’orribile verità, parlandole di un uomo di nome Dio. Riuscirà Jolyne a riguadagnare la propria libertà uscendo dalla prigione paragonata a un oceano di pietra? Nel mentre la battaglia secolare tra Dio e i Joestar si prepara a raggiungere il climax.”

A tal proposito, recentemente la cosplayer Momo ha realizzato una straordinaria interpretazione personale di Jolyne, eroina principale della sesta parte, con il risultato che potete ammirare in calce alla notizia. E voi, invece, cosa ne pensate di questo affascinante cosplay, vi piace il lavoro dell'artista? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.