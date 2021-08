Jojo: Stone Ocean, nuova locandina ufficiale e prime immagini della Parte 6

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean è la sesta parte del capolavoro di Hirohiko Araki che godrà presto di un adattamento televisivo. A giorni sono infatti attese delle novità sull’anime di cui un piccolo assaggio è arrivato in anticipo grazie alla locandina ufficiale e ad alcune immagini esclusive.

Il prossimo 8 agosto è infatti atteso un evento speciale a tema Le Bizzarre Avventure di Jojo per presentare le ultime novità su Stone Ocean, la nuova parte del franchise che i fan chiamavano a gran voce da ormai oltre 2 anni. Ad ogni modo, pare che per avere un assaggio della serie non dovremo attendere per forza altri due giorni dal momento che alcune immagini ufficiali sono trapelate nelle ultime ore.

Si tratta nella fattispecie della prima locandina ufficiale di Stone Ocean, del character design e della restante parte del cast di doppiatori. In tutto questo non mancano 3 immagini direttamente dalla serie televisiva che presumibilmente vedremo meglio nel primo trailer promozionale. Tutto ciò, in ogni caso, potete ammirarlo tra gli allegati in calce alla notizia.

Prima di salutarvi ne approfittiamo per ricordarvi che lo staff ha aperto persino una profilo Instagram ufficiale di Jojo: Stone Ocean. E voi, invece, cosa ne pensate di queste prime immagini dall’anime? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.