Jojo Stone Ocean: l'ombra di uno storico villain nella storia di Jolyne

Lo spettacolare debutto di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean ha messo da subito in chiaro l'obiettivo principale della nuova protagonista Jolyne Kujo: salvare suo padre Jotaro. Nel corso dei primi dodici episodi disponibili su Netflix sono stati presentati diversi antagonisti, ma dietro questi sembra esserci un'ombra familiare ai fan.

Nell'episodio finale di questa prima fase il prete del carcere di Green Dolphin Street si rivela un convinto seguace di Dio Brando, l'iconico villain che da Jonathan ha cercato in ogni modo di devastare e sconvolgere la vita della famiglia Joestar. Un flashback mostra agli spettatori un incontro tra i due, che rimarranno in contatto discutendo di temi come la vita dopo la morte, il paradiso, e la possibilità dell'umanità di raggiungere ciò che è oltre la vita.

Ancora una volta quindi la presenza di Dio Brando, e l'influenza, che un personaggio così carismatico e propenso alla leadership, è in grado di avere su antagonisti secondari rispetto a lui ma altrettanto pericolosi. La sonora sconfitta ricevuta in Stardust Crusaders ha distrutto il corpo di Dio Brando, ma le sue idee e convinzioni restano vive in Enrico Pucci, e questo avrà pesanti conseguenze sul futuro di Jolyne.

Ricordiamo infine che per festeggiare l'arrivo della serie Jolyne ha ricevuto un fedelissimo cosplay, e vi lasciamo al riferimento a Topolino andato perduto nel sesto episodio.