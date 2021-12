JoJo: Stone Ocean, in che ordine guardare le serie prima dell'ultima stagione dell'anime?

Quando si parla de Le Bizzarre Avventure di JoJo, ci sono alcune cose da sapere. La David Production ha passato anni a dare vita a questa bizzarra serie, e grazie al debutto della nuova stagione JoJo: Stone Ocean, vi starete chiedendo come gustarsi l'anime al meglio.

Per chi non lo sapesse, questa serie ha avuto inizio diversi anni fa. Il creatore Hirohiko Araki ha iniziato a lavorare sul manga Le Bizzarre Avventure di JoJo alla fine degli anni '80. Poi la serie è passata per una trasposizione animata negli anni '90 prima di approdare all'attuale studio con David Production nel 2012. Questo significa che ci sono un sacco di contenuti da guardare, ma c'è solo un modo canonico per godersi la storia.

Per farlo, dovreste guardare Le Bizzarre Avventure di JoJo del 2012. Ci sono due parti: Phantom Blood con il primo JoJo e Battle Tendency con il secondo JoJo. Poi, l'anime è passato alla terza parte con un nuovo sottotitolo, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stardust Crusaders.

La quarta parte prosegue con Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable prima di guardare Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo che si posiziona al quinto posto.

Ora abbiamo la sesta parte, conosciuta come Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean disponibile su Netflix. La stagione ha reso disponibili i suoi primi 12 episodi, e si può vedere in streaming esclusivamente su Netflix in tutto il mondo. Ci saranno altri episodi di JoJo: Stone Ocean e Netflix li distribuirà a scaglioni.

Ora, la grande domanda che rimane é: bisogna per forza guardare Le Bizzarre Avventure di JoJo in ordine? Se si vuole sperimentare la narrazione come l'autore originale l'aveva pensata, allora assolutamente sì.

Il racconto di Araki è formato da pezzi di puzzle indipendenti che possono anche essere goduti di per sé, ma ogni piccolo scorcio del puzzle si basa su quello accanto e per avere una consapevolezza migliore di tutto, l'ordine di uscita delle serie è quella più appropriata.

Tuttavia, per quanto riguarda l'anime, molti spettatori hanno iniziato con Stardust Crusaders per poi tornare indietro e colmare le loro lacune. Sembra che questa tendenza sia iniziata dopo che Stardust Crusaders è esploso in popolarità, e alcuni sostengono che è più accessibile questa terza parte rispetto alle due parti precedenti dell'anime, soprattutto per chi non è molto avvezzo agli anime. Nonostante questo, anche le prime parti de Le Bizzarre Avventure di JoJo hanno le loro belle puntate.