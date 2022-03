Jojo Stone Ocean: un panel della serie all'Anime Japan, data dei nuovi episodi in arrivo?

La conclusione della prima parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean ha lasciato molti appassionati dell’opera di Hirohiko Araki con molte domande in sospeso e in attesa di conoscere il seguito dell’avventura di Jolyne Kujo, potrebbero arrivare novità interessanti a riguardo all’Anime Japan 2022.

Il 26 e 27 marzo 2022, al Tokyo Big Sight, il più grande centro espositivo dell’intero Giappone, si terrà uno degli eventi più importanti inerenti al mondo dell’animazione giapponese, e nel corso della prima giornata ci sarà un panel dedicato proprio alla serie di David Production, distribuita in esclusiva con Netflix.

A segnalare questa interessante presenza è stata la pagina @anime_jojo col post riportato in fondo alla pagina. In circa 35 minuti il cast di doppiatori dei personaggi principali interverrà per parlare della serie, e potrebbero essere rivelati dettagli sui prossimi sviluppi della storia, e magari qualche informazione, o addirittura un trailer, riguardo il ritorno dell’anime sulla piattaforma.

Considerata l’importanza dell’evento è molto probabile che venga definito almeno un periodo generico d’uscita della seconda parte di Stone Ocean. Voi cosa vi aspettate da questo panel? Ditecelo lasciando un commento qui sotto. Ricordiamo infine che in collaborazione con Converse sono state realizzate le All Star Ufficiali di Jojo.