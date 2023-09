Jojo Stone Ocean: il peso della distribuzione sul successo della serie

L'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean dello studio David Production non è stata recepita molto positivamente dagli appassionati dell'opera di Hirohito Araki, ma il motivo non è legato alla qualità del prodotto che risulta abbastanza fedele alla controparte cartacea, ma piuttosto alla distribuzione.

Come molti di voi ricorderanno avendo seguito le avventure di Jolyne Kujo sulla piattaforma Netflix la serie è stata divisa in tre cour, i primi due da dodici episodi, e l'ultimo composto da quattordici puntate. Questa suddivisione si è protratta nel corso di un intero anno, da dicembre 2021 a dicembre 2022, facendo passare rispettivamente 8 mesi tra il primo e il secondo cour e 4 tra il secondo e il terzo.

Adattare una storia lunga come quella di Jolyne, raccontata in ben 158 capitoli da Araki, ha sicuramente rappresentato una sfida, ma diluire la narrazione in così tanto tempo, costringendo gli spettatori a rivedere le parti precedenti perché uscite troppo tempo prima dell'inizio delle successive ha segnato per sempre la sesta parte della serie.

A differenza di Vento Aureo, nel corso della quale erano nati i Venerdì Jojo, giornata in cui la community si riuniva sui social per discutere delle ultime avventure di Giorno, Stone Ocean è stata distribuita in blocchi separati di molte puntate, spingendo i fan al binge-watching piuttosto che alla discussione e alle speculazioni sull'evoluzione della trama settimana per settimana.

E voi cosa ne pensate? Qualora David Production realizzasse Steel Ball Run preferireste un episodio a settimana o la divisione in sostanziosi cour? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione vi lasciamo ad un cosplay di Jolyne in versione guerriera Sailor.