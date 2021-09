Jojo: Stone Ocean, la protagonista Jolyne Kujo in un cosplay coloratissimo

Ci è voluto un po' di tempo dalla conclusione dell'apprezzato Jojo: Vento Aureo, quinta serie del bizzarro mondo che ci ha riportato in Italia tra Napoli, Capri, Venezia, Sardegna e Roma. Archiviata l'avventura di Giorno Giovanna e dell'organizzazione Passione, adesso è il momento di spostarsi negli Stati Uniti con Jojo: Stone Ocean.

Ambientata vari anni dopo, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean è la sesta serie ideata da Hirohiko Araki e la prima con una protagonista femminile. Verremo trasportati in Florida dove una serie di eventi coinvolgeranno Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, e naturalmente non mancheranno le battaglie a colpi di stand folli e tattiche particolari.

Jojo: Stone Ocean arriverà su Netflix in streaming mensile a partire da dicembre 2021; mancano quindi pochissimi mesi al debutto della sesta parte. Per ingannare l'attesa, la cosplayer Alcololi ha deciso di immedesimarsi in modo artistico nell'eroina della storia di Araki. Nel post in calce è disponibile il cosplay di una Jolyne Kujo coloratissima e particolare tra farfalle, colori evidenziatore e tutta la fedeltà al personaggio con costume e capelli che riprendono la tonalità vista nelle prime locandine e trailer dell'anime.

Un cosplay alla Jojo che sa come ingannare l'attesa per la prossima mirabolante generazione di questa longeva serie.