Jojo Stone Ocean: i protagonisti della sesta stagione tornano in un'inedita key art

La storia di Jolyne Kujo, narrata nel corso dei 38 episodi di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, si è conclusa con uno stravolgimento nell’universo narrativo scaturito dai poteri di Enrico Pucci, e per pubblicizzare l’uscita dell’edizione home video gli artisti di David Production hanno condiviso con i fan una nuova illustrazione.

In attesa di vedere come lo studio d’animazione adatterà la prima tappa del nuovo percorso narrativo intrapreso da Hirohiko Araki con la serie Steel Ball Run, Jolyne e tutti i suoi principali alleati nel corso dell’avventura all’interno del carcere di Dolphin Street sono tornati nella key art riportata in fondo alla pagina. A partire dal 31 maggio 2023, in Giappone, gli appassionati dell’opera potranno acquistare il cofanetto Blu-ray dedicato a Stone Ocean all’interno del quale sarà riproposta la stessa illustrazione.

Su uno sfondo diviso a metà, con acqua nella parte inferiore, e un’esplosione di luce nella parte superiore, si stagliano Narciso Anasui, Weather Report, Foo Fighters, la protagonista Jolyne Kujo, affiancata da Hermés Costello, Emporio Alnino, e suo padre Jotaro Kujo caratterizzato da un design a dir poco eccentrico. Fateci sapere cosa ne pensate di questo ritorno dei protagonisti di Stone Ocean con un commento qui sotto.

Per concludere, ricordiamo che è nata anche una linea di lingerie ispirata a Jolyne Kujo, e vi lasciamo scoprire come le origini di Enrico Pucci hanno cambiato la pubblicazione della serie.