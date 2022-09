JoJo Stone Ocean, quando esce la Parte 3 su Netflix? Parliamone

Netflix ha fatto attendere molto gli spettatori di Jojo Stone Ocean, un piano strategico che non ha convinto molto i fan della serie. Ad ogni modo, appena qualche giorno fa la seconda parte ha compiuto il suo debutto all'interno del catalogo del colosso americano dedito allo streaming on-demand.

Gli episodi della parte 2 di Stone Ocean sono già su Netflix, con tanto di doppiaggio in italiano, e hanno ripreso gli eventi della trama esattamente da dover eravamo rimasti precedentemente. Tuttavia, la community ha già iniziato a chiedersi quali saranno adesso i piani del distributore per la messa in onda della terza -e probabilmente ultima- parte della nuova serie televisiva.

Jojo Stone Ocean dovrebbe contare un totale di 38 episodi, motivo per cui ancora 14 puntate mancano all'appello. Allo stato attuale, non è semplice provare a definire una finestra d'uscita per la parte 3 che con un certo senso di certezza dovrebbe debuttare durante il corso del 2023. Non sappiamo se però Netflix abbia estrapolato qualcosa dalle polemiche della community, che potrebbe tornare ad infiammare i social del colosso qualora passasse nuovamente troppo tempo, ma vi terremo aggiornati in attesa di ulteriori novità. Ad ogni modo, non è da escludere l'uscita della parte 3 di Stone Ocean entro la prima metà del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste previsioni? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.