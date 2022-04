Jojo: Stone Ocean, quando escono i nuovi episodi su Netflix? Ecco la data

I fan stanno aspettando con impazienza i nuovi episodi di Jojo: Stone Ocean che dovranno proseguire le avventure di Jolyne Kujo. La gestione di Netflix non ha soddisfatto però la community legata al capolavoro di Hirohiko Araki che dovrà attendere ancora diversi mesi per le inedite puntate.

Appena un mese fa era stato confermato l'approdo dei nuovi episodi di Stone Ocean nella stagione autunnale, tuttavia la produzione non aveva fornito una data precisa per la loro distribuzione. Recentemente però sono emerse novità a riguardo che hanno finalmente fornito l'esatta data d'uscita della seconda tranche di episodi che dovrebbe contare 12 puntate complessive.

La parte 2 di Stone Ocean, dunque, approderà su Netflix l'1 settembre in tutto il mondo. In realtà, in molti non hanno però apprezzato come il colosso americano dedito allo streaming on-demand ha suddiviso la distribuzione della serie televisiva dal momento che diversi utenti saranno costretti a riguardare i primi episodi per recuperare la trama.

Non ci resta dunque che attendere ancora un paio di mesi per rivedere Jolyne sul piccolo schermo. Prima di salutarvi, tuttavia, vi ricordiamo che Jojo: Stone Ocean è rientrato tra i migliori anime del 2021 secondo Everyeye. E voi, invece, cosa ne pensate di questa data d'uscita? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.