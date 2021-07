Jojo: Stone Ocean, quando avremo un primo trailer per la Parte 6?

Sono passati ormai un paio di mesi da quando è stata annunciata la messa in produzione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, la sesta parte del capolavoro di Hirohiko Araki che i fan aspettavano da ormai due anni. Tuttavia la serie non si è ancora mostrata nemmeno con un trailer, quando possiamo aspettarci dunque un primo PV?

Per il momento infatti abbiamo solo un teaser d'annuncio per Stone Ocean che poco ha pero a che vedere con un trailer effettivo. Ad ogni modo, sembra che il silenzio nei riguardi dell'anime stia finalmente per terminare dal momento che un evento speciale si terrà a breve. Esattamente l'8 agosto, infatti, il team parteciperà ad un programma in cui annunceranno le ultime novità sulla Parte 6 di Jojo.

L'evento in questione inizierà alle 12 in Giappone (5 di mattina in Italia) sul canale ufficiale YouTube che vi segnaleremo a tempo debito e non mancheranno i sottotitoli in inglese per i fan occidentali. Presumibilmente lo staff dell'anime mostrerà in esclusiva il primo trailer insieme alla locandina promozionale ufficiale, vi suggeriamo dunque di continuare a seguirci per non perdervi alcuna novità su Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean.

