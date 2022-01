Jojo Stone Ocean, quando usciranno i nuovi episodi su Netflix?

La sesta generazione de Le Bizzarre Avventure di Jojo è partita a gennaio 2022 in Giappone, con gli spettatori nipponici che hanno fatto la conoscenza di Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, e nuova protagonista, oltre che prima al femminile per l'opera di Hirohiko Araki. Tuttavia chi è abbonato a Netflix ha potuto vedere tutto in anticipo.

Jojo Stone Ocean ha fatto il suo debutto su Netflix a dicembre 2021, un mese prima che in Giappone, in una scelta che ha quasi dell'incredibile sia per il metodo di lavoro del portale di streaming che per quelle che sono le classiche meccaniche di distribuzione degli anime. Eppure, dopo quegli episodi, non c'è stata traccia di un seguito. Quando usciranno i nuovi episodi di Jojo: Stone Ocean su Netflix?

La serie sarà infatti molto lunga considerato l'ammontare di capitoli del manga di Stone Ocean. Con una lunghezza prevedibilmente simile a quella di Vento Aureo e Diamond is Unbreakable, vuol dire che Netflix dovrà aggiungere un'altra dozzina di episodi nei prossimi mesi. Il quando è ancora in dubbio, dato che David Production sembra aver avuto problemi durante la preparazione dell'anime, senza contare che non è ancora noto se tutto Jojo Stone Ocean verrà trasmesso consecutivamente in Giappone.

Basandoci sulle informazioni attuali, tuttavia, è possibile prevedere una nuova infornata di episodi su Netflix tra marzo e aprile. A seconda dello stato della produzione, il colosso dello streaming potrebbe optare per anticipare nuovamente i tempi rispetto alla messa in onda giapponese oppure stavolta di affiancarla.