Jojo: Stone Ocean, quando usciranno gli ultimi episodi su Netflix?

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean ha subito una distribuzione su Netflix che non ha raccolto moltissimo consenso da parte della community, soprattutto a causa dell'attesa tra la prima e la seconda parte. Sembra però che il colosso abbia fatto tesoro delle critiche degli utenti.

Lo scorso settembre ha infatti compiuto il suo debutto la seconda tranche di episodi di Stone Ocean dopo moltissimi mesi dalla prima, non senza scatenare l'astio degli spettatori che avevano in parte dimenticato gli eventi precedenti. Per ovviare al problema, ed impedire che una situazione del genere possa ripetersi, Netflix ha ridotto i tempi d'attesa per la terza ed ultima parte dell'anime.

Il colosso dedito allo streaming on-demand, infatti, ha annunciato che gli ultimi episodi, dal 25 al 38, approderanno all'interno del catalogo l'1 dicembre 2022. Non sono comunque mancate critiche nei confronti del distributore per aver rilasciato in maniera così saltuaria l'anime compromettendo di fatto la quantità di discussioni all'interno della rete. Ad ogni modo, non ci resta che attendere solo una manciata di mesi prima di conoscere come si concluderà la sesta parte del gioiellino di Hirohiko Araki.

