Jojo: Stone Ocean, quattro nuovi trailer per il debutto a dicembre dei primi episodi

Da quando l'annuncio di Jojo: Stone Ocean è diventato ufficiale, i fan dell'anime di David Production hanno iniziato a contare il tempo che mancava al suo debutto. Netflix si è poi inserito rivelando che sarà la piattaforma streaming a portare l'anime in tutto il mondo. A un mese di distanza dall'uscita prevista, arrivano nuove informazioni.

Netflix ha rivelato quattro nuovi trailer per Jojo: Stone Ocean per mostrare i personaggi principali, l'ambientazione e le prime fasi della storia. Nel primo dei video visibili nella notizia c'è Jolyne Kujo a farla da padrone, con la ragazza che racconta tutto ciò che l'ha portata dietro le sbarre e a risvegliare il suo stand Stone Free. Negli altri trailer si possono notare invece Narciso Annasui, Ermes Costello, Weather Report e soprattutto Jotaro Kujo, padre di Jolyne e all'ennesimo ritorno ne Le Bizzarre Avventure di Jojo.

Dopo i primi rumor, è stato anche confermato che i primi 12 episodi di Jojo: Stone Ocean debutteranno l'1 dicembre su Netflix. La serie perde quindi quella cadenza mensile che era stata anticipata in passato dalla piattaforma, che adesso potrebbe optare per una pubblicazione trimestrale. La serie debutterà invece a gennaio 2022 in Giappone, seguendo una cadenza settimanale.