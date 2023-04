Jojo: Stone Ocean, ritorna Jolyne Kujo in questo cosplay da anime

Hirohiko Araki è ben noto a tutto il mondo per aver creato, nel 1987, Le Bizzarre Avventure di Jojo, serie di manga che è composta da numerose parti. La serie è diventata rapidamente popolare grazie alla sua combinazione unica di azione, avventura e humor, insieme alla sua estetica esagerata e all'uso innovativo del colore.

La serie segue le vicende di diverse generazioni della famiglia Joestar e delle loro avventure contro vari nemici sovrannaturali, poi riprese non soltanto dal formato cartaceo ma anche da quello televisivo. L'anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo è prodotto da David Production ed è andato in onda per la prima volta nel 2012, ricevendo numerosi elogi dalla critica e dai fan, grazie alla sua fedeltà al manga e alla sua animazione eccezionale. La serie è diventata famosa anche per la sua colonna sonora epica e le sue battute iconiche, cosa che era venuta a mancare con i primi adattamenti degli anni '90. Così, il successo ottenuto ha permesso agli animatori di proseguire fino alle serie più recenti.

Stone Ocean è la sesta parte della serie di Jojo e segue le vicende di Jolyne Kujo, figlia di Jotaro Kujo, protagonista della terza parte della serie. Jolyne viene ingiustamente incarcerata per un crimine che non ha commesso e deve farsi strada dentro e fuori dal carcere e combattere contro nemici sovrannaturali per dimostrare la sua innocenza. Jolyne Kujo è l'unica protagonista femminile della serie di Jojo e per questo porta con sé una certa varietà. La ragazza è forte, intelligente e determinata, e non si arrende mai di fronte alle avversità, diventando subito un punto di riferimento, dimostrato dal vario merchandise dedicato a Jolyne che viene proposto in Giappone.

Il cosplay di Jolyne Kujo creato da Liv è stato un modo perfetto per i fan di rivedere il personaggio, dato che oramai Stone Ocean si è concluso. Rispettando il pieno stile Jojo, Liv ha ha creato una figura con colori sgargianti e tratti tipici del disegno di Araki.