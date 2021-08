Jojo: Stone Ocean, rivelata la sinossi ufficiale della bizzarra avventura di Jolyne

L’attesa riguardante l'anime della sesta parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo è stata finalmente ripagata tramite lo spettacolare trailer dedicato alla storia di Jolyne Kujo. David Production, lo studio d’animazione che si occupa dal 2012 dell’adattamento dell’opera, ha inoltre rivelato la sinossi ufficiale della serie.

“Florida, USA, 2011. Jolyne Kujo viene considerata colpevole e condannata a 15 anni di carcere dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale con il suo ragazzo. Finisce nella prigione in Green Dolphin Street, conosciuta anche come The Aquarium.” Così si presenta la storia della diciannovenne Jolyne Kujo, figlia di Jotaro conosciuto in Stardust Crusaders.

Rimasta sola e trovandosi in situazioni spiacevoli all’interno del carcere, la protagonista causa l’attivazione del suo Stand “Sconvolta, Jolyne prende il ciondolo regalatole dal padre, e mentre lo stringe tra le mani uno strano potere sembra risvegliarsi dentro di lei.”

“Ci sono destini peggiori della morte, e le persone in questa prigione li stanno affrontando.” Queste parole, dette a Jolyne da un giovane ragazzo ristabiliscono immediatamente l’assurdità del mondo che caratterizza l’opera di Araki. La sinossi ufficiale termina con un’anticipazione del coinvolgimento di Jolyne nella disputa che da anni coinvolge la sua famiglia: “Si susseguono eventi inspiegabili. Quando suo padre Jotaro va a trovarla le rivela un’orribile verità, parlandole di un uomo di nome Dio. Riuscirà Jolyne a riguadagnare la propria libertà uscendo dalla prigione paragonata a un oceano di pietra? Nel mentre la battaglia secolare tra Dio e i Joestar si prepara a raggiungere il climax.”

Per concludere ricordiamo che la serie arriverà su Netflix nel mese di dicembre 2021, e vi lasciamo ad un singolare aneddoto della richiesta di un editor durante la fase embrionale di Stone Ocean.