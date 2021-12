Jojo Stone Ocean: tutto ciò che sappiamo su Whitesnake, lo Stand di Pucci

Lo straordinario debutto di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean su Netflix ha riportato i milioni di appassionati dell’opera di Araki nel mondo della famiglia Joestar, seguendo l’avventura di Jolyne Kujo all’interno del carcere di Green Dolphin Street, dove è presente un convinto sostenitore di Dio Brando.

Si tratta di padre Enrico Pucci, prete presente all’interno del carcere, particolarmente pericoloso sia per i suoi metodi, non esattamente convenzionali, con i quali tratta i prigionieri, sia soprattutto per le potenzialità del suo Stand, Whitesnake. Difficilmente Pucci sarà in grado di superare il titanico Dio Brando come miglior antagonista, ma con altrettanta sicurezza il suo Stand potrebbe rivelarsi uno dei più potenti dell’intera serie.

Questo perché Whitesnake permette a Pucci di trasformare la memoria e gli Stand dei suoi nemici e bersagli in due dischi differenti, come se venisse estratta la loro anima, trasformando questi in dei gusci vuoti. Inoltre, Whitesnake consente anche il trasferimento di questi dati sotto forma di dischi in altri corpi, che otterrebbero i ricordi e i poteri contenuti nei supporto, diventando al contempo un subordinato di Pucci.

Ciò rende estremamente complicata la vita di Jolyne Kujo. Mentre la protagonista è impegnata a trovare un modo per riavere indietro suo padre, privato della memoria e di Star Platinum proprio dal prete, chiunque attorno a lei potrebbe rappresentare una minaccia, come si è visto più volte nel corso dei primi 12 episodi pubblicati.