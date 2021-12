Jojo Stone Ocean: la nuova serie ha reso inutile una funzione di Netflix

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean ha debuttato su Netflix lo scorso 1 dicembre. Il debutto di Stone Ocean è già un successo globale, tanto da essere nella top 10 dei più visti di Netflix in molte nazioni. Il maestro Hirohiko Araki non può che essere soddisfatto di questo risultato, a tre giorni dall'uscita della serie.

I fan sono davvero soddisfatti del lavoro di David Production, studio che ha prodotto Jojo: Stone Ocean. La serie è ambientata in Florida nell'anno 2011 e vede protagonista Jolyne Kujo, incarcerata ingiustamente per omicidio. Il ritrovamento di un cimelio appartenente a suo padre Jotaro le permette di sbloccare il suo Stand, per poi venire a scoprire il complotto che c'è dietro alla sua accusa.

La sigla dell'anime non è passata inosservata, grazie alle splendide animazioni in CG. Su Tumblr e Reddit, tantissimi fan di Jojo stanno scherzando su quanto sia inutile il bottone salta intro di Netflix, che permette appunto di saltare la sigla iniziale di Stone Ocean per passare direttamente alla visione della putata. Funzione che è sempre risultata molto utile per tutte le serie tv e anime.

Ma non per Jojo: un vero fan non salta mai l'intro del suo anime preferito. Inoltre, le animazioni di David Production avevano già lasciato tutti sbalorditi quando era stato presentato Stone Ocean, dopo l'iniziale classica "guerra" tra i fan per accordarsi sulla qualità della nuova serie.

E fu così che il bottone salta intro di Netflix fu dimenticato. Le reazioni della community a Jojo Stone Ocean sono state molto positive e, sicuramente, non hanno fatto che incrementare l'hype per la seconda parte dell'anime, prevista per il 2022.