Jojo: Stone Ocean, ecco la sigla d'apertura della sesta parte

La sesta parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo arriva su Netflix tra pochi giorni con i primi dieci episodi. La nuova stagione si intitolerà JoJo:Stone Ocean e avrà come protagonista Jolyne Cujoh. Per l'occasione Warner Bros. Japan ha tenuto un evento streaming il 28 novembre, presso il canale ufficiale della compagnia.

Finora era stato rivelato il cast ufficiale e la data di inizio della stagione: l'1 dicembre su Netflix. Ora è stata mostrata anche la sigla d'apertura della serie anime tanto amata, conosciuta anche per l'amore che i fan provano verso queste opening.

Il brano scelto per la sigla di chiusura era già stato svelato durante il Netflix Festival Japan 2021, nello show "Road to STONE OCEAN" e sarà Distant Dreamer della cantante Duffy. Sempre nella stessa occasione sono stati diffusi quattro diversi video trailer di JoJo: Stone Ocean.

La nuovissima opening dal nome "STONE OCEAN" è opera dell'artista ichigo della band Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets. Le componente animata invece è opera dello Studio Kamikaze Douga, che ha lavorato a Batman Ninja.

Questa opening ritorna alle origini del franchise animato mostrandosi in computer grafica e non disegnata come le ultime stagioni. Questa sembra quasi un mix di tutte le parti precedenti con tantissime citazioni, richiami visivi e sonori.

State aspettando anche voi JoJo: Stone Ocean? Fateci sapere cosa ne pensate della sigla nei commenti qui sotto. Nel frattempo, vi lasciamo con questo cosplay a tema JoJo: Stone Ocean di Jolyne Kujo.