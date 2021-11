Jojo: Stone Ocean, gli stand protagonisti in queste illustrazioni

Netflix si è dato da fare nelle scorse ore con un evento che ha messo in luce tutti i suoi progetti animati che arriveranno da qui a fine 2022. C'è tanta carne al fuoco per il portale di streaming, ma gran parte dell'attenzione è virata su Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, con le prime storie di Jolyne Kujo in arrivo a dicembre.

Manca quindi poco al debutto della sesta parte della premiata serie di successo di Hirohiko Araki. I quattro trailer di Jojo: Stone Ocean hanno alzato ancora di più l'hype dei fan, alle prese con una storia che segnerà definitivamente l'universo bizzarro, ma Netflix ha alzato ulteriormente la posta in palio rivelando il character design di Stone Free e degli altri stand che appariranno nelle fasi iniziali di questo anime.

Nelle immagini in basso, per iniziare, abbiamo proprio Stone Free, della protagonista Jolyne Kujo, seguita da Kiss. Nell'immagine successiva c'è invece Foo Fighters, in nero e con fattezze meccaniche, seguita da un Weather Report glaciale. Le ultime due immagini si concentrano su Diver Down e poi il già conosciuto Star Platinum di Jotaro Kujo, di ritorno anche in questa serie.

Nei primi 12 episodi di Jojo: Stone Ocean verosimilmente compariranno tutti, al fianco dei loro possessori. Pronti per un'altra battaglia bizzarra?