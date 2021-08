Jojo: Stone Ocean, svelati i character design ufficiali di sei personaggi dell'anime

Netflix ha recentemente mostrato il character design ufficiale di sei personaggi de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, il nuovo anime di David Production in uscita a dicembre. I protagonisti sono già stati svelati nel primo trailer ufficiale, ma grazie al nuovo set di immagini è possibile vederli nella loro interezza, con tanto di classica posa alla Jojo.

In calce potete dare un'occhiata al design dei comprimari della Parte 6, ovvero Ermes Costello, F.F., Emporio Alnino, Weather Forecast, Narciso Anastasia e il solito Jotaro Kujo. Nonostante i nomi siano leggermente differenti da quelli scelti dall'autore, l'aspetto dei personaggi è pressoché identico a quello originale, per la felicità di tutti i fautori del manga di Hirohiko Araki.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean debutterà a dicembre su Netflix. La sinossi recita quanto segue: “Florida, USA, 2011. Jolyne Kujo viene considerata colpevole e condannata a 15 anni di carcere dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale con il suo ragazzo. Finisce nella prigione in Green Dolphin Street, conosciuta anche come The Aquarium. Sconvolta, Jolyne prende il ciondolo regalatole dal padre, e mentre lo stringe tra le mani uno strano potere sembra risvegliarsi dentro di lei".

E voi cosa ne dite? Vi piace il design dei personaggi? Ditecelo nei commenti. Nel caso in cui voleste conoscere meglio i protagonisti della Parte 6, invece, potete dare un'occhiata alla descrizione ufficiale di Netflix.