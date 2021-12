JoJo Stone Ocean: Svelato chi doppierà il villain nella seconda parte

La nuova stagione di JoJo Stone Ocean è un successo mondiale per Netflix, posizionandosi nella Top 10 degli show presenti nel catalogo del colosso dello streaming. Nel frattempo scopriamo chi sarà il doppiatore del villain principale dell'anime.

Come sapete la sesta parte de Le Bizzarre Avventure di JoJo è ambientata in Florida, nel carcere di Green Dolphin Street, dove è stata ingiustamente rinchiusa Jolyne Kujo, figlia di Jotaro Kujo, personaggio già conosciuto nelle stagioni precedenti. La protagonista è doppiata da Ai Farouz, mentre i personaggi di Ermes Costello, F.F., Weather Report e Narciso Anasui avranno la voce rispettivamente di Mutsumi Tamura, Mariya Ise, Yuichiro Umehara e Daisuke Namikawa. Lo scorso 28 novembre inoltre, l'account ufficiale della serie su Twitter ha condiviso con i numerosi fan il nome dell'attore che presterà la sua voce per il personaggio di Enrico Pucci: si tratta di Tomokazu Seki, già conosciuto per il ruolo di Panda in Jujutsu Kaisen e di Selkie in My Hero Academia.

Per ora sono disponibili su Netflix solo i primi dodici episodi dell'anime, mentre i restanti saranno disponibili in una data successiva. Se non la avete ancora letta, vi segnaliamo che è disponibile la nostra anteprima de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean.