Jojo: Stone Ocean, nuovo trailer dell'anime: quando usciranno i nuovi episodi su Netflix?

L'immaginario di Hirohiko Araki è recentemente tornato sul piccolo schermo con la trasposizione televisiva di Jojo: Stone Ocean, la sesta parte di un'opera tra le più famose nel mondo della cultura anime e manga. Ma quando usciranno gli attesissimi nuovi episodi su Netflix?

La produzione aveva qualche settimana fa annunciato la presenza di un panel dedicato a Stone Ocean all'Anime Japan, uno degli eventi a tema più importanti nel Sol Levante. La manifestazione, infatti, è un palcoscenico ideale per eventuali annunci o mostrare al grande pubblico tutte le ultime novità visto il grande afflusso di appassionati che accorrono per l'occasione.

Non c'era da stupirsi, dunque, che David Production sfruttasse quella vetrina per mostrare ai fan della saga il nuovo trailer di Jojo: Stone Ocean, lo stesso allegato in calce alla notizia. Ma non è tutto, la produzione ha infatti aggiunto anche la data d'uscita dei nuovi episodi su Netflix (dal 13 al 24) fissati al debutto durante la stagione autunnale 2022.

Stando alla lunghezza dell'arco narrativo nel manga omonimo, inoltre, è presumibile pensare che questa non sia l'ultima tranche di episodi e che almeno un'altra si farà attendere durante il corso del 2023. E voi, invece, non vedete l'ora di vedere le prossime puntate di Stone Ocean? Fatecelo sapere cono un commento qua sotto.