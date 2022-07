Jojo Stone Ocean: trailer e data d'uscita per i nuovi episodi della serie

In seguito alle numerose discussioni emerse in rete dopo la pubblicazione dei primi dodici episodi di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean su Netflix, soprattutto riguardo alla pessima gestione distributiva delle puntate, è stata confermata la data d’uscita della seconda tranche di episodi, con l’aggiunta di un lungo e dettagliato trailer.

I rumor e le indiscrezioni avanzate da alcuni utenti nei mesi scorsi riguardo l’uscita della seconda parte della stagione si sono rivelati giusti. La prossima tranche di episodi dedicati alla complicata storia di Jolyne Kujo arriverà sulla piattaforma, in tutto il mondo, il 1 settembre 2022. Si tratterà di dodici episodi, come è stato per la prima parte, che andranno dal 13 al 24. Per confermare tale data d’uscita il colosso americano ha pubblicato il trailer che potete trovare in cima alla pagina, con i sottotitoli in italiano.

Della durata di circa due minuti, il video promozionale riassume l’attuale situazione di Jolyne anticipando anche diverse scene, e ribadendo l’obiettivo principale dell’antagonista Enrico Pucci: resuscitare il suo caro amico Dio Brando da un suo osso. In una rapida sequenza vengono poi presentati i personaggi principali, Jolyne, Ermes, F.F., Narciso, Weather Forecast, Emporio Alnin ed Enrico Pucci, prima di mostrare uno scambio di colpi, con tanto di Stand, tra Jolyne e Pucci.