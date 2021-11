JoJo: Stone Ocean, Un tweet mostra l'evoluzione dello stand di un personaggio

Manca ormai pochissimo all'arrivo dei primi episodi de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean. In attesa di vedere la trasposizione animata delle avventure di Joline Kujo, vi segnaliamo questo tweet incentrato su un famoso stand.

L'utente di Twitter @GrandGuerrilla ha condiviso sulla celebre piattaforma social il messaggio che trovate in calce alla notizia: come sapete infatti, negli episodi dello show ritornerà anche Jotaro Kujo, il padre della protagonista già visto nelle parti precedenti ed al centro dei numerosi volumi del manga scritto e disegnato da Hirohiko Araki. Come potete notare, nel corso delle varie parti il suo stand ha ricevuto numerose modifiche, rendendolo più simile allo stile grafico usato per le puntate dell'anime di David Production, e lo stesso è successo per gli episodi di Stone Ocean.

La nuova stagione della trasposizione del longevo manga sarà pubblicata nel catalogo di Netflix a partire dal prossimo primo dicembre, anche se non saranno disponibili da subito tutti gli episodi di Stone Ocean: i fan potranno vedere solo i primi 12, mentre i restanti saranno pubblicati a gennaio, dopo la messa in onda in Giappone. Nelle scorse ore inoltre sono stati condivise le prime immagini degli stand de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean.