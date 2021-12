JoJo Stone Ocean: unire femminilità e potenza, ecco la sfida del compositore dell'anime

Dopo molta attesa, la sesta iterazione della serie manga originale di Hirohiko Araki Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean ha fatto il suo debutto su Netflix ed è un sogno che si avvera sia per i fan che per i creatori della serie.

È un'occasione piuttosto importante per una serie di motivi: non solo è la prima stagione dell'anime a debuttare in esclusiva mondiale su Netflix, ma è anche la prima stagione che vede al centro di tutto un'eroina donna come Joestar principale.

Parlando con Netflix in occasione del lancio della serie, ora disponibile per i fan di tutto il mondo, il compositore della serie Yugo Kanno (che compone i brani per l'anime dai tempi di Stardust Crusaders) ha parlato delle sfide che ha incontrato componendo i brani per questa nuova stagione e per Jolyne Cujoh stessa.

Prima Kanno ha parlato del suo obiettivo generale per la composizione dei brani, "Il mio obiettivo quando creo le musiche per JoJo... be', ci sono una varietà di personaggi unici in ogni serie. Quindi la sfida è quella di creare musica che faccia emergere ulteriormente l'unicità di ogni personaggio".

Elaborando ulteriormente questo elemento per descrivere alcune delle sfide specifiche per l'anime di Stone Ocean, Kanno si è aperto su ciò a cui mirava con le composizioni di Jolyne: "Questa è la prima volta con una protagonista femminile, quindi la chiave era far emergere la sua femminilità. Allo stesso tempo, è un personaggio potente, quindi volevo combinare la femminilità con la sua forza e il suo coraggio in combattimento.

"Armonizzare questi aspetti è stata la parte più impegnativa per questa serie". Con l'ultima stagione ora disponibile su Netflix, i fan possono giudicare questi brani di per sé. Trovate qui la sigla di JoJo: Stone Ocean. Vi sta piacendo l'ultima stagione de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean finora? Cosa pensate delle sue musiche? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri nei commenti.