Jojo: uno stravagante crossover porta Waluigi nel mondo di Hirohiko Araki

Un franchise come Le Bizzarre Avventure di Jojo non è sicuramente nuovo a crossover inusuali e piuttosto stravaganti. L'immaginario creato dal maestro Araki è ricco di personaggi fuori dal normale, e molto spesso le storie della famiglia Joestar sono state teatro di personalità eccentriche, e particolarmente accecate dalla malvagità.

Proprio questo dettaglio ha probabilmente influenzato un artista, appassionato della serie, spingendolo a realizzare un singolare ritratto di Waluigi, in linea con i design e lo stile dello stesso Hirohiko Araki. Come sappiamo il mangaka ha un debole per i giochi di parole e gli anagrammi, proprio da questi infatti il ricorrente nomignolo di Jojo per i protagonisti della sua opera, e sarebbe stato sicuramente capace di ideare un personaggio come Waluigi.

Oltre a mantenere una certa assonanza e somiglianza con Wario, suo fratello, infatti il nome Waluigi, in giapponese Waruiji, potrebbe essere anagrammato Ijiwaru, vale a dire "persona malvagia", un gioco lessicale piuttosto consono alle trovate del maestro. Come potete vedere dall'immagine presente in calce alla notizia, il fan cramcracram è stato alquanto abile nel donare a Waluigi uno stile molto simile a quanto visto nella serie, con alcuni dettagli che lo fanno sembrare un Joestar, la targhetta dorata sul cappello come Jotaro, e le stelle, da sempre simbolo della famiglia di sfortunati protagonisti, che sorreggono la salopette.

Cosa ne pensate di questo crossover? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che in un'intervista Araki ha ricordato con affetto il compiante Prince, e vi lasciamo ad una guida per seguire correttamente l'anime di Jojo.