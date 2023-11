Jojo: The Jojolands sarà l'ultima parte de Le Bizzarre Avventure?

Iniziata nel febbraio del 2023 Le Bizzarre Avventure di Jojo: TheJojoLands ha subito catturato l’attenzione dei lettori. Terza parte della continuity lanciata con Steel Ball Run, questa nuova serie condivide molti elementi con le precedenti, ma stando ad alcune osservazioni degli appassionati potrebbe essere l’ultima dell’universo ideato da Araki.

La prima notata da molti è la rilevanza data al numero tre e alle “trilogie” interne della serie. Le prime tre generazioni affrontate, Jonathan, Joseph e Jotaro erano profondamente legate tra loro, sia dalla presenza di villain ricorrenti, come Dio Brando, sia per la vicinanza nella linea di successione della famiglia Joestar tra i protagonisti. Una situazione diversa venne introdotta a partire da Diamond is Unbreakable, e poi mantenuta sia per Vento Aureo, con protagonista il figlio di Dio Brando, Giorno Giovanna, per passare successivamente all’ultima parte del primo universo di Jojo, Stone Ocean, con protagonista Jolyne Kujo, figlia di Jotaro.

Questa curiosa e intrinseca suddivisione in tre delle diverse avventure generazionali di Jojo, ha convinto molti fan che la parte nove, Jojo Lands, sarà effettivamente l’ultima proprio in merito allo schema presentato poco fa, e anche ad un altro motivo legato all’età dell’autore. Prendendo in considerazione la durata di Steel Ball Run, circa sette anni, e di JoJolion, circa dieci anni, possiamo aspettarci una serializzazione abbastanza lunga anche per Jojo Lands, e considerando anche che Araki ha compiuto 63 anni lo scorso giugno, al momento della chiusura della nona parte supererà i 70 anni, età più che adeguata a ritirarsi e andare in pensione.

Voi cosa ne pensate? Credete davvero che il mangaka concluderà Le Bizzarre Avventure di Jojo con Jojo Lands? Ditecelo nei commenti. In conclusione, vi lasciamo a tutto ciò che sappiamo sul mistero della roccia lavica, e ricordiamo che Dante di Devil May Cry è ispirato a Jojo.