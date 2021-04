Jojo: torna il geniale LowCost con un cosplay dedicato a Josuke Higashikata

Grazie al recente evento Joestar: The Inherited Soul la community dell'opera creata da Hirohiko Araki ha finalmente ricevuto la conferma riguardo la prossima trasposizione animata, che sarà dedicata all'avventura di Jolyne Kujo, e mentre le attenzioni della community è rivolta verso Stone Ocean, un esilarante cosplay di Josuke è emerso sui social.

Protagonista della quarta parte della serie, Diamond Is Unbreakable, Josuke Higashikata viene presentato come figlio illegittimo di Joseph Joestar, personaggio principale di Battle Tendency, e parte del gruppo di Jotaro nella terza generazione rappresentata in Stardust Crusaders. Accompagnato dai suoi amici-rivali, e dal suo Stand Crazy Diamond, Josuke uno dei personaggi preferiti dagli appassionati, e per onorarlo @lowcostcosplayth è tornato con una delle sue esilaranti idee.

Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, l'utente è riuscito a ricreare in maniera abbastanza fedele il caratteristico ciuffo di Josuke tagliando uno stivale di gomma e indossandolo come se fosse un cappello, e riuscendo anche a ricreare la magnifica illustrazione originale, sia per la posa sia per la spilla a forma di cuore sulla giacca.

Ricordiamo che di recente Polnareff è stato protagonista di un dettagliato tatuaggio, e vi lasciamo alla classifica sui migliori Stand della serie Le Bizzarre Avventure di Jojo.