JoJo: Vento Aureo, approfondiamo Bucciarati e il suo Stand Sticky Fingers

Tra i numerosi personaggi di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo uno dei più importanti è sicuramente Bruno Bucciarati. L'uomo è alla guida della squadra di cui entrerà a far parte il protagonista, Giorno Giovanna. Andiamo insieme a scoprire le abilità del leader.

Come molti dei protagonisti, anche Bucciarati soffrì un passato infelice e si trovò presto a prendere parte ed a venire protetto dall'associazione mafiosa Passione. Scoprendo che la stessa è causa della diffusione della droga, l'uomo decise di fondare una squadra di membri fidati, alla quale prendono parte Fugo, Mista, Abbacchio e Narancia, con l'obiettivo di ripulire le strade italiane dal crimine.

Lo Stand di cui è dotato, Sticky Fingers, rappresenta proprio la metodologia con cui l'uomo intende raggiungere il proprio scopo. Egli infatti non ha intenzione di puntare ad una serie di omicidi, cosa che sarebbe in grado di mettere in pratica, preferendo invece passare per vie traverse, rappresentate dalla propria abilità di far apparire cerniere sulle superfici, le quali è più probabile che vengano sfruttate per catturare un nemico. Ciò è visibile nel caso di Mario, la cui testa venne staccata con l'ausilio del suddetto potere per permettere al gruppo di Bruno di torturarlo.

L'apertura di queste zip combacia poi con l'abilità del giovane di uscire indenne da situazioni di pericolo, trovando sempre un'apertura verso il futuro. Il ragazzo è infatti in grado di passare attraverso le superfici insieme ai propri compagni, riuscendo in questo modo a sfuggire a numerosi nemici. Perfino il lato gentile di Bucciarati è rappresentato dal proprio Stand. egli infatti è in grado di sfruttare le cerniere per riattaccare le parti mutilate del corpo dei propri amici.

In conclusione si può affermare che il potere del capo squadra coincida con la propria speranza verso il futuro, l'adozione di metodi non letali e la fiducia riposta nei propri compagni.

Ricordo inoltre che lo stesso Bucciarati in Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha cambiato la vita di Narancia, per chi fosse interessato riporto anche una news riguardante l'autore di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ed il proprio amore per l'Italia.