Jojo: Vento Aureo arriva su Netflix USA, sarà disponibile anche in italiano?

È passato del tempo dalla conclusione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. La storia di Giorno Giovanna è stata amata come le altre, con la sua avventura molto particolare per l'Italia, tra Napoli, Venezia, Roma e altri luoghi della nostra penisola. A breve arriverà però il turno di Stone Ocean, nuovo adattamento della serie di Araki.

Jojo: Stone Ocean arriverà a dicembre su Netflix in modalità inedite per un anime di questa piattaforma. Proprio in virtù di questo arrivo, il colosso dello streaming ha deciso di inserire nel proprio catalogo la quinta bizzarra avventura con tutti i suoi episodi. A partire dall'1 novembre 2021, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo sarà disponibile su Netflix USA.

Per ora non ci sono notizie su un suo eventuale arrivo anche in lingua italiana o sottotitolato in italiano, anche se il tempismo sembra perfetto per proporlo a livello mondiale. Gli spettatori potrebbero infatti godersi nuovamente, o guardare per la prima volta, la quinta serie così da arrivare già preparati in vista della sesta.

Al momento su Netflix è disponibile la prima stagione di Jojo in Italia, che raccoglie le prime due generazioni scritte e disegnate da Hirohiko Araki.