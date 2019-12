Jojo: Vento Aureo vi augura bizzarre feste con l'ultimo cosplay

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ci ha accompagnato per quasi un anno, mostrandoci tanti posti del nostro Bel Paese rivisitati in salsa JoJo. Pur essendosi concluso durante il periodo estivo non vuol dire che non possa festeggiare il Natale insieme ai suoi appassionati e bizzarri spettatori.

Durante Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo abbiamo fatto la conoscenza di Giorno Giovanna, figlio di Dio Brando e napoletano d'adozione. Il suo sogno era quello di diventare boss dell'organizzazione mafiosa Passione, in modo tale da controllarla e non permettere più attività sanguinare sul territorio nazionale.

Ciò mostra la vera natura di Giorno Giovanna, in realtà buono nonostante sia stato coinvolto in diverse battaglie sanguinarie, ma la vera bontà viene soprattutto a galla con l'ultimo cosplay preparato da Jenna Ookamisun su Instagram. Giorno Giovanna, col suo classico costume con lo scollo a forma di cuore, assume tinte natalizie e si prepara a festeggiare il Natale e portare nuovi regali.

In calce è presente la foto del cosplay, con il viola che diventa rosso e le maniche a sbuffo classico natalizio. Grande dettaglio e lavoro ha avvolto anche i capelli, che riprendono egregiamente i boccoli frontali della capigliatura. Cosa ne pensate di questo cosplay di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo? Anche Trish e Diavolo hanno preso vita in un cosplay, mentre gli animatori discutono della possibilità di animare Stone Ocean, sesta serie del manga generazionale di Hirohiko Araki.