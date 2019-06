JoJo: Vento Aureo, Bucciarati diventa un meraviglioso tatuaggio a colori

La serie animata di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo sta arrivando alle sue battute finali. Gli ultimi episodi ci stanno portando allo scontro finale contro il boss dell'organizzazione mafiosa Passione, mentre abbiamo assistito alla nuova opening della serie. Tuttavia, al centro dell'attenzione non c'è solo il "JoJo" della stagione.

L'opera di Hirohiko Araki presenta, anche grande alle diverse parti da cui è composto Le bizzarre avventure di JoJo, una grande moltitudine di personaggi. È quindi facile trovare un proprio personaggio preferito e un fan ha deciso di celebrare il suo amore per Bruno Bucciarati con un meraviglioso tatuaggio a colori sulla gamba.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, l'artista @horibenny, ha condiviso su Twitter il bellissimo tatuaggio che ci mostra Bucciarati mentre utilizza il suo Stand, Sticky Fingers, che apre una cerniera sulla gamba di un fan. Nonostante lo stile differisca da quello di Araki, la realizzazione è ottima. Non c'è da stupirsi se un appassionato sia arrivato a tanto, infatti Bucciarati è sicuramente uno dei personaggi più amati della quinta parte, Vento Aureo.

Lui e Giorno Giovanna si possono considerare i veri protagonisti delle serie, che di recente ci ha regalato una scena strappalacrime, mentre Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo riceverà la sua linea di make-up a tema.