Jojo Vento Aureo: nel concept iniziale Giorno doveva essere un vampiro

Non è un segreto che Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo sia diverso dalle storie delle quattro generazioni di Joestar precedenti. Dopotutto Giorno Giovanna è figlio dell’antagonista principale della serie, Dio Brando, e per questo Araki lo aveva immaginato in maniera differente dal risultato finale.

La stretta parentela con Dio Brando, tuttavia, è l’unico tratto in comune col villain per eccellenza della famiglia Joestar, in quanto Giorno ha sempre dimostrato di agire per il giusto e con valori più nobili rispetto al padre. Ciò non toglie, però, che nell’idea originale del protagonista di Vento Aureo, l’autore, Hirohiko Araki, avesse aggiunto un ulteriore elemento in comune tra Giorno e Dio: l’essere dei vampiri.

Molti di voi ricorderanno che nel corso della prima serie, Phantom Blood, Dio Brando è diventato un vampiro grazie ai poteri conferitigli dalla maschera di pietra. In un’intervista riemersa solo di recente l’editor Hiroshi Sekiya ha infatti sottolineato come Giorno avesse rischiato di seguire i passi del padre: “il corpo di Dio è quello di Jonathan, quindi in parte è della famiglia Joestar. Durante gli incontri iniziali della produzione, abbiamo discusso molto sulla sua eredità genetica e sull’essere figlio di un vampiro, arrivando a pensare di renderlo spaventato dalla luce del giorno”.

Sekiya ha poi confermato che inizialmente Araki voleva una ragazza come protagonista, idea che venne ripresa nella sesta serie, Stone Ocean, con Jolyne Kujo. “Volevamo che la storia fosse ambientata in Italia. In ogni caso il protagonista doveva appartenere ai Joestar, quindi nemmeno il maestro Araki era sicuro di come far funzionare la storia. Gli proposi, giocando, di inserire un altro personaggio legato a Joseph, ma alla fine decidemmo che si trattava di una pessima idea”, ha concluso l’editor.

Cosa ne pensate di queste rivelazioni su Jojo: Vento Aureo? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire ecco un bel cosplay di Trish Una in rosa.