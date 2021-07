Jojo: Vento Aureo, ecco un cosplay di Bruno Bucciarati: il gangster nella vita vera

Con il nuovo adattamento de Le Bizzarre Avventure di Jojo partito nel 2012 sotto la produzione di David Productions, il brand ha trovato nuova linfa vitale. Siamo passati attraverso le sfide inglesi di Jonathan Joestar al viaggio tra i vari continenti di Jotaro, arrivando poi in Italia dove ha avuto luogo Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.

La quinta e apprezzata serie di Jojo ci ha trasportati inizialmente a Napoli, metropoli dove si è stabilita la fazione principale guidata da Bruno Bucciarati. Membro storico della gang Passione, Bucciarati ha deciso di perseguire uno scopo unico, trovando alleati fidati come il protagonista Giorno Giovanna. Viaggiando a Capri, Firenze, Venezia, Sardegna e Roma, Bruno Bucciarati ha ottenuto sempre più indizi che lo hanno fatto avvicinare al suo obiettivo. Il personaggio alla fine risulterà uno dei più amati de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.

È normale quindi che in rete spopolino i cosplay dedicati a Bruno Bucciarati, come succede anche per tanti altri personaggi. Ed è Red Brick Cosplay che negli ultimi giorni ha deciso di omaggiare il capo di questo piccolo gruppetto di dissidenti di Passione. In basso potete osservare le foto di questa versione di Bruno Bucciarati con tanto di effetto di Sticky Fingers sul petto.

Anche Trish Una ha ricevuto un cosplay di recente dove è affiancata da Spice Girls.