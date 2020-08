Jojo: Vento Aureo, questo cosplay di Diavolo al femminile non vi lascerà via di scampo

Ogni serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo ha avuto il suo antagonista da sconfiggere: dapprima c'era Dio Brando, tornato poi anche in Stardust Crusaders, seguito dagli Uomini del Pilastro di Battle Tendency e Kira Yoshikage per Diamond is Unbreakable. Nell'ultima serie animata in ordine di tempo, l'antagonista è stato invece Diavolo.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ha presentato in un panorama italiano un gruppo di gangster il cui protagonista era Giorno Giovanna. L'ostacolo che doveva superare il personaggio principale era il capo della sua stessa organizzazione, il misterioso uomo che tirava le fila e che apparentemente non aveva legami con nessuno se non con la figlia Trish. Diavolo si rivelerà uno degli antagonisti più difficili da sconfiggere a causa della sua segretezza e soltanto con l'arrivo di Gold Experience Requiem si è riusciti a mettere con le spalle al muro il nemico.

Diavolo è un uomo dai lunghi capelli rosa e di costituzione robusta, vestito in un modo abbastanza particolare. Il suo look è adatto per essere trasformato in una versione più femminile, ed è quello che ha fatto Sachiko presentandoci un cosplay di Diavolo genderbent. In basso potete osservare le foto con questo personaggio che controlla il tempo grazie a King Crimson, cosa ve ne pare?

Dopo Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo sarà il turno della nuova serie Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, di cui però non si sa ancora nulla. Intanto godetevi il cosplay al femminile di Guido Mista.