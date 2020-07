Jojo: Vento Aureo, un cosplay trasforma Leone Abbacchio in una donna

Siamo ancora in attesa della prossima storia di Le Bizzarre Avventure di Jojo. Dopo la conclusione di Vento Aureo, sul fronte animato non si è saputo più molto, oltre alla realizzazione di alcuni OAV dedicati a Rohan Kishibe, l'eclettico personaggio della terza stagione dell'anime.

Torniamo a Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, la quarta stagione che adatta la quinta serie creata da Hirohiko Araki. Il gruppo di protagonisti è formato tutto da uomini: c'è il capo Bruno Bucciarati, il protagonista Giorno Giovanna e poi altri sgherri di Passione, ovvero il quartetto formato da Guido Mista, Narancia Ghirga, Fugo Pannacotta e Leone Abbacchio.

Quest'ultimo è un ex poliziotto che è stato spesso sfrontato verso Giorno nonostante la lealtà verso Bucciarati. È un uomo alto, con dei lunghi capelli di un lilla chiaro e dettagli viola, mentre indossa un vestito scuro lungo. Una scena dell'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo è diventata iconica dove lui viene visto bere il vino, e proprio da questa scena è tratto un cosplay genderbender di Leone Abbacchio. Lopbunnies ha realizzato la sua versione del personaggio di Jojo al femminile, come potete vedere in basso, mantenendone tutti i dettagli principali. Cosa ne pensate?