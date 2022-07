Jojo: Vento Aureo, un cosplay di Trish Una dell'italiana Ahri

Dopo tanto tempo passato in giro per il mondo, Le Bizzarre Avventure di Jojo è tornato in Italia con la quinta serie. Hirohiko Araki ha sempre amato il nostro paese, tanto da ambientare qui una parte di Battle Tendency. Ma è con Vento Aureo che viene davvero esplorata la penisola, partendo da Napoli e Capri.

Nell'area partenopea si sviluppa il nucleo di protagonisti capitanato dal criminale Bruno Bucciarati, che ha trovato l'aiuto di un Giorno Giovanna che è il personaggio principale de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Il figlio di Dio Brando ha un sogno da portare avanti e avrà il modo di farlo incontrando Trish Una, figlia del misterioso boss di Passione.

Sarà proprio Trish Una, la ragazza da difendere - quantomeno nelle fasi iniziali, prima che sviluppasse il suo stand Spice Girls - che poteva essere un indizio importante per mettersi sulle tracce del criminale più potente. La giovane sarà fondamentale in questo viaggio, facendo sia da esca che da combattente per aiutare i protagonisti.

La cosplayer italiana Ahri ha realizzato un cosplay proprio su Trish Una, con i suoi capelli fosforescenti e i vari tratti di design che contraddistinguono lo stile di Araki e dei prodotti derivati dai suoi manga.