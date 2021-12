Jojo: Vento Aureo, un cosplay di Trish Una italiano in azione in Italia

Jojo: Vento Aureo ha ceduto il passo da qualche settimana, con Netflix che ha iniziato a trasmettere i primi episodi di Jojo: Stone Ocean. Le Bizzarre Avventure hanno fatto tornare la famiglia Joestar nuovamente in azione, con una nuova protagonista che ha portato il ruolo delle donne a un livello primario per la prima volta nella serie.

Già però nella quinta serie c'era un timido accenno da parte di Hirohiko Araki di voler riservare qualche ruolo più di spessore per le figure femminili de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Differentemente dalle prime stagioni dove le donne sono praticamente assenti dai grandi scenari, in Jojo: Vento Aureo c'è stata la presenza di Trish Una, per molto tempo descritta come la principessa in pericolo da salvare ma che al momento giusto ha mostrato le sue capacità dando anche un contributo importante nelle fasi d'azione della serie.

Concentriamoci su di lei, sulla donna del gruppo de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, ritornando in Italia e per di più con una cosplayer italiana. In occasione di Lucca Comics 2021, Kiaraberry ha proposto il suo cosplay di Trish Una col suo abito classico. Cosa ne pensate? E sapevate che proprio in Vento Aureo doveva esordire una protagonista donna con un Giorno al femminile?