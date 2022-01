Jojo: Vento Aureo, un cosplay di Trish Una riporta in auge la stand user italiana

Ormai siamo nell'era Stone Ocean. Da poco più di un mese Netflix ha permesso agli spettatori di gustarsi la sesta serie de Le Bizzarre Avventure di Jojo con una folgorante Jolyne Kujo protagonista. La Jojo girl è una la prima ad aver ottenuto il ruolo da protagonista. Ma ciò non fa dimenticare le ragazze apparse nelle serie precedenti.

Una delle serie dove una figura femminile ha avuto un rilievo importante è Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, con Trish Una al centro di diverse trame. Da una parte era il mezzo per raggiungere Diavolo, capo dell'organizzazione criminale italiana di nome Passione; dall'altra è diventata il bersaglio del suo stesso padre, una figura da proteggere a ogni costo dagli assassini.

Sarà quindi per una buona parte della serie una damigella in pericolo da salvare, in un modo o nell'altro, ma riuscirà anche a ritagliarsi un ruolo tutto suo entrando in gioco grazie alla comparsa del suo stand Spice Girl. Ad oggi Trish Una rimane una delle ragazze più apprezzate del mondo di Jojo e con l'anime di David Productions si sono moltiplicati i cosplay su di lei.

Ecco un cosplay di Trish Una da Jojo: Vento Aureo della cosplayer TMMT, che tra l'altro poco tempo fa ha proposto anche un cosplay di Jolyne Kujo.