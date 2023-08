Jojo: Vento Aureo, un cosplay di Trish Una in rosa e femminile

I lettori che amano Le Bizzarre Avventure di Jojo e si tengono in pari con le ultime produzioni del mangaka Hirohiko Araki al momento sono alle prese con la nona serie. The Jojolands arriva anche come tankobon, facendo partire anche in questa versione la nuova avventura. Tuttavia, chi segue l'anime ha ancora bene in mente la storia di Vento Aureo.

Ambientata in Italia, tra Napoli, Capri, Venezia, Firenze, Roma e la Sardegna, questa storia ha molte peculiarità. A fare da protagonista di Jojo: Vento Aureo è Giorno Giovanna, un giovane criminale che entra a far parte di un'organizzazione di stampo mafioso di nome Passione, guidata dal misterioso Diavolo. Con la conoscenza di Bruno Bucciarati, Giorno Giovanna si imbarca in un'avventura che lo porta in giro per l'Italia, con lo scopo di scoprire chi sia Diavolo e abbatterlo, sfruttando una delle sue poche debolezze: la figlia Trish Una.

Trish Una è un personaggio chiave nell'arco narrativo di Vento Aureo, ha un ruolo cruciale nel rivoluzionare il corso degli eventi. All'inizio, questa ragazza è una figura misteriosa e insicura seppur viziata e arrogante, ma il suo sviluppo nel corso della storia la porta a rivelare il suo coraggio e la sua forza interiore. Dopo essere stata coinvolta nelle battaglie dei Passione inizia a lottare per il suo destino e per proteggere i suoi compagni di viaggio.

Il suo Stand, Spice Girl, possiede l'abilità di ammorbidire qualsiasi oggetto, rendendolo un potente strumento offensivo e difensivo. Trish impara a padroneggiare questa abilità, dimostrando di essere una lottatrice capace. La sua evoluzione da una giovane vulnerabile a una donna forte e indipendente è un tema centrale di Jojo: Vento Aureo.

Non c'è Spice Girl ma resta a tinte rosa questo cosplay di Trish Una da Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Petra Fyed indossa parrucca rosa shocking, gonna e top come il personaggio disegnato da Araki.