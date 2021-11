Jojo: Vento Aureo, il covo della Squadra Esecuzioni è identico a un vicolo di Napoli!

Di recente, Jojo Vento Aureo è approdata su Netflix negli USA. La quinta serie dell'anime di Jojo è ambientata in Italia, e narra le vicende di Giorno Giovanna e dell'organizzazione "Passione". Con le splendide animazioni realizzate dallo studio David Production, Vento Aureo è stata apprezzata moltissimo dai fan del manga di Hirohiko Araki.

Uno dei nemici che Giorno Giovanna e i suoi compagni si troveranno ad affrontare nel corso dell'anime è la Squadra Esecuzioni, parte dell'organizzazione Passione dedita all'eliminazione di personaggi importanti. In un frame di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo è possibile notare un indirizzo scritto su un pacco, che altro non è che il nascondiglio della Squadra Esecuzioni. Vi sorprenderà però sapere che tale indirizzo esiste davvero, e cercandolo in Google Maps vi catapulterà in un vicolo di Napoli.

Il ritrovamento di questa location ha scatenato i fan di Jojo su Reddit, che sotto il post di Pichuunnn si sono dilungati in un'accesa discussione. C'è da dire che il nascondiglio della Squadra Esecuzioni nell'anime e il luogo reale hanno molto in comune: entrambi sono dei palazzi con evidenti segni nel tempo, situati in un vicolo stretto del capoluogo campano.

Il maestro Hirohiko Araki non ha mai nascosto il suo amore per il popolo italiano, e non è da escludere che abbia realmente visitato il Vico Pallonetto Santa Chiara a Napoli. Vicolo che, visto il grande seguito che Le Bizzarre Avventure di Jojo ha saputo costruirsi nel tempo, potrebbe diventare in futuro una tappa obbligatoria dei viaggi a Napoli per moltissimi fan.