Jojo: Vento Aureo, la fierezza e la sensualità di Trish Una risaltano in questo cosplay

L'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo è andato in onda lo scorso anno e ha particolarmente colpito i fan italiani a causa dell'ambientazione che si sposta tra Napoli, Pompei, Venezia, Roma e la Sardegna. Tuttavia nel fascino dell'epico viaggio di Hirohiko Araki rientrano anche i bizzarri personaggi.

Oltre ad aver introdotto Giorno Giovanna, gangstar e figlio di Dio Brando, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ha presentato Trish Una, perno principale dell'opera e intorno alla quale ruotano le mire di tanti personaggi. La bella Trish si unisce al gruppo a Capri e fin da subito attira gli sguardi dei suoi guardiani maschi.

Ciò sicuramente accade anche nella vita reale con i cosplay dedicati al personaggio, come quello realizzato da Misaki Sai. Il cosplay di Trish Una che potete vedere in calce ci mostra tutta la fierezza e sensualità della ragazza in diverse pose. Col classico vestito che le abbiamo visto indossare per tutto l'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo, i giochi di luce e le pose alla Jojo realizzate da Misaki Sai rendono il personaggio particolarmente vivo.

Vi è piaciuto questo cosplay di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo? Non perdetevi la nostra recensione del quinto Jojo.