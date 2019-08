Jojo: Vento Aureo, in Giappone aprono viaggi ufficiali in Italia sulle orme di Passione

Non è un segreto che Hirohiko Araki ami l'Italia. Il mangaka ha sempre inserito alcune tappe delle sue storie narrate in Le Bizzarre Avventure di Jojo nel nostro Bel Paese, facendone un luogo fondamentale per due serie in particolare: Le Bizzarre Avventure di Jojo Battle Tendency e Le Bizzarre Avventure di Jojo Vento Aureo.

Quest'ultima serie si è appena conclusa nella sua controparte animata, preparata dalla David Productions, con la fine dell'avventura di Giorno Giovanna. Il ragazzo arrivato in Italia in tenerissima età, ha vissuto per la maggior parte a Napoli, ma ha poi affrontato con Bucciarati e gli altri un viaggio che l'ha portato a Capri, Pompei, Roma, Firenze e Venezia.

Alcune agenzie di viaggio hanno preso a modello Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo per preparare dei tour in Italia con quelle città come meta. Kinki Nippon Tourist Kanto, agenzia che aveva già pianificato dei viaggi a Venezia sulla scia della serie Aria, farà tornare in Italia i viaggiatori preparando un tour che partirà da Napoli e farà tappa a Pompei, Roma e Venezia. Le prenotazioni saranno accettate dal 26 agosto al 6 settembre.

Il tour vede due opzioni possibili: Golden Experience e Golden Experience Requiem. Con la prima si può sperimentare un viaggio di sei giorni al costo di 343.000 yen a persona (circa 2900 euro), mentre la seconda durerà sette giorni e costerà 383.000 yen (circa 3200 euro). Alcuni dei luoghi che saranno visitati sono Piazza Garibaldi, Piazza Vittoria, il Maschio Angioino, la zona di Pompei dove c'è il mosaico del cane e il Colosseo. Ovviamente l'agenzia si raccomanda di fare attenzione agli specchi di Pompei e di non ghiacciare l'acqua dei canali di Venezia.

Ovviamente per i fan italiani di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo non serve partecipare al pacchetto, ma possono sicuramente muoversi in modo più economico e visitare le stesse città dove hanno combattuto Giorno Giovanna e gli altri membri della banda di Bruno Bucciarati.