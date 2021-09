Jojo Vento Aureo: Giorno Giovanna avrebbe dovuto essere una donna, la conferma dell'autore

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo è velocemente diventata una delle serie preferite dai fan di Jojo, anche per merito dell'ottimo adattamento anime di David Production. Tuttavia, ancora oggi molti fan si domandano per quale ragione il protagonista Giorno Giovanna ha un nome femminile, non sapendo che in realtà esiste una spiegazione.

In JOJOVELLER, la collezione di libri di Jojo pubblicata per festeggiare il 25° anniversario della serie, è incluso un piccolo paragrafo in cui l'editor di Jojo Hiroshi Sekiya discute circa il protagonista della Parte 5, rivelando quanto segue: "Quando Araki-sensei mi parlò per la prima volta della Parte 5, mi disse che gli sarebbe piaciuto avere una protagonista femminile. Oggi non è più un problema, ma a quei tempi era difficile vendere uno shonen con una protagonista donna. Dopo averne discusso, il sensei decise di optare per un protagonista maschile, ma lo Stand Gold Experience non fu cambiato, quindi il riferimento alla possibilità di creare vita rimase nel manga".

In sintesi, Araki voleva creare uno shonen con una protagonista femminile, e per queste ragioni scelse Haruno Shirobana come nome per la protagonista, e Gold Experience come Stand, un chiaro riferimento alla capacità delle donne di dare vita. Secondo l'editor, però, negli anni '90 sarebbe stato difficile vendere un manga con una protagonista donna, quindi il sesso di Giorno venne cambiato a storia conclusa.

In Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo viene spiegato che il nome del protagonista, Haruno Shiobana, venne traslitterato in Giorno Giovanna dopo il suo arrivo in Italia. Un nome femminile per un nome femminile, che Araki non ha mai voluto cambiare.

Fortunatamente, Araki è comunque riuscito ad avere la sua protagonista in Jojo: Stone Ocean, la Parte 6 della storia, che tra pochi mesi riceverà un anime su Netflix.