Jojo: Vento Aureo, nascono nuove storie: ecco su chi

Le bizzarre avventure di JoJo tratta, in ciascuno dei rispettivi archi narrativi principali, i diversi membri della famiglia Joestar. Mentre Araki, il creatore del popolare franchise, sta attualmente lavorando a un nuovo manga, negli ultimi tempi vengono pubblicate diverse storie spin-off incentrate sui personaggi secondari dell'opera.

Infatti, in occasione di uno speciale invernale de Le bizzarre avventure di Jojo, due antagonisti minori di Vento Aureo torneranno sotto i riflettori. Si tratta di una coppia di personaggi che diede filo da torcere al gruppo del ragazzo dal caschetto scuro, a tal proposito, se siete fan di Bruno, potreste gradire il cosplay su Bucciarati di Mushroom.

Il ritorno è di Squalo e Tiziano, coppia di ragazzi particolarmente legati, che in Jojo: Vento Aureo abbiamo visto pronti all'estremo sacrificio per l'un l'altro. Il racconto, che esordirà nella rivista in arrivo giapponese JoJo Magazine Winter 2022, sarà intitolato The Witness For The Gang, ovvero Il Testimone della Banda. A scriverlo è Keiji Ando, già apprezzato per altre storie sul franchise di Kaiju No. 8 e quello di Sakuna. La rivista conterrà anche una continuazione della storia di Lisa Lisa, retroscena sul metodo professionale di Hirohiko Araki, nuove informazioni sugli episodi finali di Stone Ocean e qualche anticipazione sulla terza stagione dell'adattamento live-action di Così parlò Kishibe Rohan, sempre di Araki.

Curiosi delle novità sul brand Jojo: Vento Aureo presto in arrivo? Nel frattempo vi lasciamo alla lettura del nostro speciale sui manga imperdibili di Araki.