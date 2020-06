Jojo: Vento Aureo, ecco perché Giorno e Abbacchio non vanno d'accordo secondo una fanart

Ad ogni generazione, Hirohiko Araki ha cambiato completamente le carte in tavola. Sono pochi infatti i personaggi ricorrenti tra le varie serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo, anche se è sempre presente una certa vena familiare. In Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo veniamo portati in Italia con Giorno Giovanna e altri napoletani.

Per realizzare il suo sogno, il protagonista di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo si unisce alla squadra di Bruno Bucciarati, un boss locale alle dipendenze dell'organizzazione criminale Passione che imperversa per la penisola. Non sarà tutto rose e fiori dato che all'interno della squadra incontrerà degli attriti, come quelli con Leone Abbacchio.

L'ex poliziotto corrotto è uno dei membri storici della squadra di Bucciarati ed è anche tra i più grandi d'età. Nonostante ciò non perde l'occasione per mettere i piedi in testa al nuovo arrivato. Un fan ha sfruttato le particolarità di acconciatura dei due personaggi di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo per spiegare il perché.

Come si può vedere nell'immagine postata su Reddit, se Giorno inciampasse mentre si trova alle spalle di Abbacchio, i capelli dell'ex poliziotto si impiglierebbero nei riccioli dorati del protagonista. Pensate che possa essere una spiegazione convincente per l'odio di Abbacchio verso Giorno? Leone Abbacchio ha preso vita con un cosplay realistico, mentre i fan attendono che David Production inizi a lavorare su Jojo: Stone Ocean.