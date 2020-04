Jojo Vento Aureo, la pizzeria 'DiGiorno' cita l'anime su Twitter: è boom di like

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio rinnovamento nel mondo del marketing, con grandi aziende pronte, pur di pubblicizzare i propri prodotti, ad avvicinarsi sempre più al mondo dei meme, delle serie tv e degli anime. Tra le tante figura la pizzeria americana DiGiorno, recentemente diventata virale grazie ad un tweet a tema Jojo.

Nel post visibile in calce la pizzeria ha pubblicato un collage ritraente l'uniforme classica dei dipendenti DiGiorno e l'abito di Giorno Giovanna, giovane protagonista dell'eccellente Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Neanche a dirlo, le interazioni al post sono letteralmente centuplicate, passando dalle poche centinaia di tweet mondani a quasi 30.000 like e 8000 retweet.

Il tweet ha ovviamente attirato l'attenzione di molte figure rilevanti, tra cui la doppiatrice americana Lindsay Jones, il profilo ufficiale di Viz Media e alcuni youtuber. La pizzeria aveva già citato Le Bizzarre Avventure di Jojo in passato ottenendo un effetto simile.

E voi cosa ne pensate di questa campagna marketing? Vi fa piacere che Jojo sia diventato un anime tanto conosciuto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.