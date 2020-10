Jojo: Vento Aureo, il protagonista Giorno Giovanna nel cosplay dell'italiano Destati

Come in ogni serie di Jojo, che sia essa animata o cartacea, ci sono diverse scene che sono entrate nella storia grazie a Vento Aureo. La quinta generazione di Jojo, o forse meglio GioGio in questo caso, ha avuto i suoi momenti straordinari tipici dell'opera di Araki. Anche a mesi di distanza tutti ricordano lo scontro tra Giorno e Cioccolata.

Quello è soltanto uno dei momenti topici di una serie che ha portato alla popolarità tanti personaggi. Ciò ha fatto crescere anche il fenomeno dei cosplay intorno a tutte le figure de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Nei giorni scorsi vi abbiamo portato uno splendido e sexy cosplay di Trish Una, mentre oggi ci concentriamo sul protagonista di questa quinta generazione.

L'anime de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo ci ha fatto conoscere Giorno Giovanna, figlio di Dio Brando e trapiantato a Napoli in tenera età, dove ha scalato i ranghi criminali diventando infine il boss di Passione. Dopo esserne diventato il capo lo vediamo con un abito nero e ovviamente in possesso di Gold Experience Requiem.

Il cosplayer italiano Destati ha deciso di farsi fotografare al Parco Giardino Sigurtà nei pressi di Verona col suo nuovo cosplay di Giorno Giovanna. Immerso nella natura, lo vediamo in varie foto in basso che hanno conquistato un discreto numero di likes su Instagram.