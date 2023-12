Jojo Vento Aureo ritorna: arriva una storia breve spin-off sull'organizzazione Passione

Hirohiko Araki ha ormai dimostrato di saper stravolgere più volte l’universo di Le Bizzarre Avventure di Jojo, andando a cambiare protagonista, o addirittura a riproporre personaggi già noti in un’altra dimensione. Tuttavia, la passione per le avventure precedenti ha spinto Shueisha a far produrre interessanti spin-off ad altri autori.

Diversi mangaka si sono infatti cimentati a ricreare l’atmosfera e le ambientazioni immaginate da Araki in serie e capitoli speciali, incentrati su Lisa Lisa, Iggy e Jolyne, e presto questa sequela di spin-off si arricchirà con una storia breve totalmente incentrata su due membri dell’organizzazione criminale Passione vista nella quinta serie: Jojo Vento Aureo.

Intitolata There’s No Love Like a Parent’s (Nessun amore è come quello di un genitore), la storia in questione è stata scritta da Ballad Kitaguni e arriverà sulle pagine di Jojo’s Bizarre Adventure Magazine il 19 dicembre 2023. I protagonisti sono Melone e Ghiaccio, assassini che lavorano per l’organizzazione e che cercano di eliminare il leader Diavolo, solo per ritrovarsi contro la squadra dei protagonisti, guidata da Giorno Giovanna, e al centro di alcuni degli scontri più emozionanti di Vento Aureo.

Considerato il fatto che vengono uccisi da Giorno e compagni, la storia sarà ambientata temporalmente prima delle rispettive battaglie, precisamente durante una missione di omicidio affidata a Melone. A confermare l’uscita del capitolo è stato anche il post che potete vedere in calce, condiviso dalla pagina ufficiale della rivista dedicata all’opera di Araki, dove è stata inserita anche un’immagine promozionale del capitolo coi due criminali.

